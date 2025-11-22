Леклер — о болиде «Феррари» 2025 года: «Не та машина, по которой буду скучать»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о болиде итальянского коллектива SF-25.

«Ну, мы боремся за третье или, может быть, второе место, но, честно говоря, второе будет сложно взять в Кубке конструкторов. Я хочу бороться за победы, так что, конечно, это не та машина, по которой я буду скучать», — приводит слова Леклер Motorsport.

После 21 этапа сезона-2025 «Феррари» с 362 очками занимает четвертое место в Кубке конструкторов.

28-летний монегаск с 214 баллами занимает пятое место в зачете пилотов, а его напарник британец Льюис Хэмилтон — шестую строчку (148).