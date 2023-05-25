Леклер: «Слухи о «Мерседесе» меня не беспокоят, я люблю «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что его не беспокоят слухи о его возможном переходе в «Мерседес».

«Без комментариев. Все, что я могу сказать — эта ситуация для меня в новинку. Сначала я выступал за «Заубер», а потом быстро перешел в «Феррари» и подписал долгосрочный контракт. Учитывая, что он действует до конца 2024 года, я могу понять, почему появляются слухи. Это нормально, это меня не беспокоит. Лучше спросите у руководителя нашей команды Фредерика Вассера, когда он начнет со мной переговоры. Я полностью сосредоточен на гонках, я люблю «Феррари». Конечно, нынешнее положение меня не устраивает, наша команда должна быть выше. Надеюсь, мы справимся с проблемами», — приводит Monaco Matin слова Леклера.

Леклер выступает за «Феррари» с 2019 года, после пяти гонок сезона-2023 пилот занимает седьмое место в личном зачете «Формулы-1» с 34 очками.