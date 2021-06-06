Леклер заявил, что хочет выиграть квалификацию «Формулы-1» без красных флагов
Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что хотел бы выиграть квалификацию в «Формуле-1» без красных флагов.
«Конечно, я рад, что выиграл поул здесь, в Баку. Тем не менее, хотелось бы выиграть на нормальной трассе при нормальных обстоятельствах, без красных флагов. Впрочем, поул есть поул», — приводит Motorsport слова Леклера.
Леклер выиграл квалификацию во второй раз подряд: двумя неделями ранее он также показал лучший результат на этапе в Монако, но врезался в ограждение в конце сессии, в связи с чем квалификацию досрочно завершили. Квалификация «Гран-при Азербайджана» досрочно закончилась из-за аварии другого пилота «Феррари», Карлоса Сайнса.
Гонка «Гран-при Азербайджана» состоится сегодня, 6 июня. Начало — в 15.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.motorsport.com/f1/news/leclerc-didnt-expect-baku-f1-pole-after-shit-lap/6537397/
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