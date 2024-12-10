Леклер заявил, что гордится «Феррари» по итогам сезона-2024 в «Формуле-1»

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал результат сезона-2024 «Формулы-1». Монегаск занял третье место в общем зачете пилотов, а «Феррари» стал вторым в Кубке конструкторов.

«Я действительно горжусь тем, чего мы достигли как команда в этом году. Превратили непростой старт сезона в настоящую борьбу за Кубок конструкторов до последнего круга заключительной гонки», — написал Леклер в соцсети.

Леклер провел 7 сезонов в «Формуле-1» и 6 — в составе «Феррари». Его лучшим результатом было второе место в сезоне-2022.