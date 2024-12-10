Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 14:46

Леклер заявил, что гордится «Феррари» по итогам сезона-2024 в «Формуле-1»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Шарль Леклер.
Фото AFP

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал результат сезона-2024 «Формулы-1». Монегаск занял третье место в общем зачете пилотов, а «Феррари» стал вторым в Кубке конструкторов.

«Я действительно горжусь тем, чего мы достигли как команда в этом году. Превратили непростой старт сезона в настоящую борьбу за Кубок конструкторов до последнего круга заключительной гонки», — написал Леклер в соцсети.

Леклер провел 7 сезонов в «Формуле-1» и 6 — в составе «Феррари». Его лучшим результатом было второе место в сезоне-2022.

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
Читайте также
«Спартак» устраивает распродажу, «Локо» не собирается отдавать «Зениту» Батракова, лидер «Динамо» захотел на родину. Главные трансферные слухи РПЛ за 10 декабря
Кадыров назвал речь Путина на вручении наград сигналом недоброжелателям на Западе
США и Израиль хотят воспользоваться ситуацией в Сирии. Что пишут СМИ
Российские гимнасты согласились выступать под нейтральным статусом
«Краснодар» ушел на зимний перерыв на первом месте в РПЛ
Песков допустил достижение Россией целей СВО за столом переговоров
Популярное видео
Курьянов перешел из «Авангарда» в «Локомотив»
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Будут ли изменения в «Ак Барсе»? Отвечает генменеджер
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Леонтьев развеивает слухи: как живет «Нефтехимик». Спецрепортаж Шевченко
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Источник: пилот российской авиакомпании смотрел «Формулу-1» во время посадки

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости