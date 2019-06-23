Леклер заявил, что доволен своим выступлением в квалификации "Гран-при Франции"

Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер - о квалификации "Гран-при Франции". Он занял третье место, а лучшее время показал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

- Я очень доволен своим кругом. Нам надо продолжать работать, и тогда, я уверен, мы сократим отставание от "Мерседеса". Но сегодня мы сделали все, что могли, – цитирует Леклера Autosport. – В гонке будет важно хорошо стартовать. Мы сильны на прямых, "Мерседес" – в поворотах. Так что гонка должна быть интересной.

Гонка начнется в 16.00 по московскому времени.

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