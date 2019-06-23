06:56 | Авто-мото — Формула-1

Леклер заявил, что доволен своим выступлением в квалификации "Гран-при Франции"

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  1. Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер - о квалификации "Гран-при Франции". Он занял третье место, а лучшее время показал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

    - Я очень доволен своим кругом. Нам надо продолжать работать, и тогда, я уверен, мы сократим отставание от "Мерседеса". Но сегодня мы сделали все, что могли, – цитирует Леклера Autosport. – В гонке будет важно хорошо стартовать. Мы сильны на прямых, "Мерседес" – в поворотах. Так что гонка должна быть интересной.

    Гонка начнется в 16.00 по московскому времени.

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Дополнительная информация

https://autosport.com.ru/f1/57233-sharl-lekler-my-sdelali-vsyo-chto-mogli

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