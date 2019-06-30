02:23 | Авто-мото — Формула-1

Леклер заявил, что болид "Феррари" вел себя великолепно во время квалификации

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Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер - о победе в квалификации "Гран-при Австрии".

- Машина сегодня вела себя просто великолепно, – цитирует Леклера Autosport. – В первой пятничной тренировке я испытывал определенные проблемы, но начиная со второй все пришло в норму. Для меня огромное удовольствие пилотировать эту машину на пределе. Во второй тренировке мы опробовали разные варианты по шинам и пришли к выводу, что лучше будет стартовать на Soft. Посмотрим, что произойдет завтра.

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал второй результат, но из-за штрафа будет стартовать в гонке с четвертого места.

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Дополнительная информация

https://autosport.com.ru/f1/57365-sharl-lekler-uveren-chto-komanda-sdelala-pravilnyy-vybor-po-shinam

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