Леклер заявил, что болид "Феррари" вел себя великолепно во время квалификации

Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер - о победе в квалификации "Гран-при Австрии".

- Машина сегодня вела себя просто великолепно, – цитирует Леклера Autosport. – В первой пятничной тренировке я испытывал определенные проблемы, но начиная со второй все пришло в норму. Для меня огромное удовольствие пилотировать эту машину на пределе. Во второй тренировке мы опробовали разные варианты по шинам и пришли к выводу, что лучше будет стартовать на Soft. Посмотрим, что произойдет завтра.

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал второй результат, но из-за штрафа будет стартовать в гонке с четвертого места.

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