Леклер заявил, что болид "Феррари" вел себя великолепно во время квалификации

Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер - о победе в квалификации "Гран-при Австрии".
- Машина сегодня вела себя просто великолепно, – цитирует Леклера Autosport. – В первой пятничной тренировке я испытывал определенные проблемы, но начиная со второй все пришло в норму. Для меня огромное удовольствие пилотировать эту машину на пределе. Во второй тренировке мы опробовали разные варианты по шинам и пришли к выводу, что лучше будет стартовать на Soft. Посмотрим, что произойдет завтра.
Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал второй результат, но из-за штрафа будет стартовать в гонке с четвертого места.
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Дополнительная информация
https://autosport.com.ru/f1/57365-sharl-lekler-uveren-chto-komanda-sdelala-pravilnyy-vybor-po-shinam
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