Леклер завоевал первый «Большой шлем» в карьере в «Формуле-1»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл «Гран-при Австралии».

Это его первый «Большой шлем» в карьере в «Формуле-1». За этот уик-энд гонщик выиграл квалификацию, получил дополнительное очко за лучший круг и лидировал в гонке от старта до финиша.

Вторым в гонке финишировал Серхио Перес из «Ред Булл». Третьим стал Джордж Расселл.

После третьего этапа Леклер лидирует в личном зачете пилотов. У него в активе 71 очко. На втором месте Расселл, который набрал 37 очков, а замыкает тройку с 33 очками напарник Шарля Карлос Сайнс.