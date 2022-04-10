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Сегодня, 11:00

Леклер завоевал первый «Большой шлем» в карьере в «Формуле-1»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл «Гран-при Австралии».

Это его первый «Большой шлем» в карьере в «Формуле-1». За этот уик-энд гонщик выиграл квалификацию, получил дополнительное очко за лучший круг и лидировал в гонке от старта до финиша.

Вторым в гонке финишировал Серхио Перес из «Ред Булл». Третьим стал Джордж Расселл.

После третьего этапа Леклер лидирует в личном зачете пилотов. У него в активе 71 очко. На втором месте Расселл, который набрал 37 очков, а замыкает тройку с 33 очками напарник Шарля Карлос Сайнс.

Источник: https://twitter.com/F1/status/1513042378034135040
Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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