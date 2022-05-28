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Сегодня, 18:06

Леклер выиграл квалификацию «Гран-при Монако»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификацию «Гран-при Монако».

Второе время показал его напарник Карлос Сайнс. Третьим стал Серхио Перес из «Ред Булла».

Еще один гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал четвертое время.

Пилоты «Мерседеса» Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон заняли шестое и восьмое места соответственно.

За минуту до окончания квалификации в аварию попали Серхио Перес и Карлос Сайнс.

Переса развернуло на выходе из 8-го поворота. Затем в том же месте развернуло Сайнса и он ударился о машину Серхио.

Гонка «Гран-при Монако» состоится завтра, 29 мая. Начало в 16:00 по московскому времени.

Ред Булл
Феррари
Карлос Сайнс
Серхио Перес
Шарль Леклер
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