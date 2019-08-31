Леклер выиграл квалификацию «Гран-при Бельгии»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время в квалификации «Гран-при Бельгии». Вторым стал его партнер по итальянской команде Себастьян Феттель.
Гонщики «Феррари» опередили Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса из «Мерседеса».
Россиянин Даниил Квят, который получил штраф за замену мотора и в любом случае стартовал бы с последних мест, показал 18-е время. Его новый партнер по «Торо Россо» Пьер Гасли стал 16-м.
Чемпионат мира
13-й этап
«Гран-при Бельгии»
Квалификация
1. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.42,519
2. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.43,267
3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.43,282
4. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.43,415
5. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) — 1.43,690
6. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.44,257
7. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 1.44,542
8. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.44,557
9. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1.45,706
10. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.45,086
11. Ромен Грожан (Франция, Haas)
12. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren)
13. Ленс Стролл (Канада, Racing Point)
14. Александр Албон (Таиланд, Red Bull Racing)
15. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) —
16. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso)
17. Карлос Сайнс (Испания, McLaren)
18. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso)
19. Джордж Расселл (Великобритания, Williams)
20. Роберт Кубица (Польша, Williams)