Леклер выиграл квалификацию «Гран-при Бельгии»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время в квалификации «Гран-при Бельгии». Вторым стал его партнер по итальянской команде Себастьян Феттель.

Гонщики «Феррари» опередили Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса из «Мерседеса».

Россиянин Даниил Квят, который получил штраф за замену мотора и в любом случае стартовал бы с последних мест, показал 18-е время. Его новый партнер по «Торо Россо» Пьер Гасли стал 16-м.

Чемпионат мира

13-й этап

«Гран-при Бельгии»

Квалификация

1. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.42,519

2. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.43,267

3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.43,282

4. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.43,415

5. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) — 1.43,690

6. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.44,257

7. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 1.44,542

8. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.44,557

9. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1.45,706

10. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1.45,086

11. Ромен Грожан (Франция, Haas)

12. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren)

13. Ленс Стролл (Канада, Racing Point)

14. Александр Албон (Таиланд, Red Bull Racing)

15. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) —

16. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso)

17. Карлос Сайнс (Испания, McLaren)

18. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso)

19. Джордж Расселл (Великобритания, Williams)

20. Роберт Кубица (Польша, Williams)