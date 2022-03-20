Леклер выиграл «Гран-при Бахрейна», Сайнс — второй
Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл первую гонку сезона — «Гран-при Бахрейна».
Вторым стал его напарник Карлос Сайнс. Замкнул тройку гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон.
Чемпион сезона-2021 Макс Ферстаппен шел на втором месте за несколько кругов до финиша, но был вынужен сойти из-за проблем с болидом. Его напарник Серхио Перес также не смог финишировать. Его развернуло на последнем круге гонки.
Еще один пилот «Мерседес» Джордж Расселл занял четвертое место.
На 48-м круге загорелся болид «Альфа Таури» Пьера Гасли. Несколько кругов гонщики проехали за машиной безопасности.
Следующий этап пройдет в Джидде. «Гран-при Саудовской Аравии» состоится с 25 по 27 марта.
Бахрейн
Чемпионат мира
1-й этап
«Гран-при Бахрейна»
1. Шарль Леклер (Монако, Ferrari)
2. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — отставание 5,598
3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 9,675
4. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 11,211
5. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 14,754
6. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 16,119
7. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 19,423
8. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 20,386
9. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 22,390
10. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 23,064
11. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 32,574
12. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 45,873
13. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 53,932
14. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 54,975
15. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 56,335
16. Николас Латифи (Канада, Williams) — 61,795
17. Нико Хюлькенберг (Германия, Aston Martin) — 63,829
Не финишировали: Серхио Перес (Мексика, Red Bull), Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull), Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri)