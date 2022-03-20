Леклер выиграл «Гран-при Бахрейна», Сайнс — второй

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл первую гонку сезона — «Гран-при Бахрейна».

Вторым стал его напарник Карлос Сайнс. Замкнул тройку гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон.

Чемпион сезона-2021 Макс Ферстаппен шел на втором месте за несколько кругов до финиша, но был вынужен сойти из-за проблем с болидом. Его напарник Серхио Перес также не смог финишировать. Его развернуло на последнем круге гонки.

Еще один пилот «Мерседес» Джордж Расселл занял четвертое место.

На 48-м круге загорелся болид «Альфа Таури» Пьера Гасли. Несколько кругов гонщики проехали за машиной безопасности.

Следующий этап пройдет в Джидде. «Гран-при Саудовской Аравии» состоится с 25 по 27 марта.

Бахрейн

Чемпионат мира

1-й этап

«Гран-при Бахрейна»

1. Шарль Леклер (Монако, Ferrari)

2. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — отставание 5,598

3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 9,675

4. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 11,211

5. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 14,754

6. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 16,119

7. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 19,423

8. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 20,386

9. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 22,390

10. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 23,064

11. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 32,574

12. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 45,873

13. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 53,932

14. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 54,975

15. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 56,335

16. Николас Латифи (Канада, Williams) — 61,795

17. Нико Хюлькенберг (Германия, Aston Martin) — 63,829

Не финишировали: Серхио Перес (Мексика, Red Bull), Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull), Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri)