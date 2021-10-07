Леклер верит, что Ферстаппен выиграет титул «Формулы-1» в сезоне-2021

Пилот «Феррари» Шарль Леклер назвал Макса Ферстаппена из «Ред Булла» фаворитом в борьбе за титул «Формулы-1» в этом сезоне.

«Сделать выбор в такой ситуации невероятно трудно. Лично я буду следовать своим инстинктам. В этом сезоне Макс чаще оказывался быстрее Льюиса, чем наоборот. Так что я верю, что чемпионом станет Макс», — приводит слова Леклера Auto-Motor-und-Sport.

В текущем сезоне у Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» 246,5 балла и первое место в личном зачете пилотов. Ферстаппен набрал 244,5 балла и занимает вторую позицию.