Леклер верит, что Ферстаппен выиграет титул «Формулы-1» в сезоне-2021
20:48
Пилот «Феррари» Шарль Леклер назвал Макса Ферстаппена из «Ред Булла» фаворитом в борьбе за титул «Формулы-1» в этом сезоне.
«Сделать выбор в такой ситуации невероятно трудно. Лично я буду следовать своим инстинктам. В этом сезоне Макс чаще оказывался быстрее Льюиса, чем наоборот. Так что я верю, что чемпионом станет Макс», — приводит слова Леклера Auto-Motor-und-Sport.
В текущем сезоне у Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» 246,5 балла и первое место в личном зачете пилотов. Ферстаппен набрал 244,5 балла и занимает вторую позицию.
Дополнительная информация:
https://www.auto-motor-und-sport.de/formel-1/verstappen-hamilton-druck-wm-kampf-f1-2021-leclerc-tipp/
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