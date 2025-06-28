Леклер указал на слабое место «Феррари» после тренировок «Гран-при Австрии»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал результаты пятничных тренировок на «Гран-при Австрии» в «Формуле-1». В первой части свободных заездов он не участвовал, отдав машину резервисту команды Дино Бегановичу. Во второй сессии Леклер занял пятое место.

«Я впервые сел за руль машины только во время второй тренировки, но сразу почувствовал себя на трассе комфортно. Тем не менее мне еще нужно лучше понять болид. Как всегда, наш гоночный темп хорош, но есть аспекты, которые нужно улучшить, чтобы повысить квалификационную скорость. Это позволит нам стартовать выше и бороться в передней части пелотона в воскресенье», — цитирует Леклера официальный сайт «Феррари».

Третья тренировка и квалификация состоятся в субботу. Основная гонка пройдет в воскресенье, начало — в 16.00 по московскому времени.