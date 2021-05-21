Леклер удивился своему первому месту во второй практике «Гран-при Монако»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал свое первое место по итогам второй сессии свободных заездов «Гран-при Монако».

«Я был очень удивлен этим результатом. В Монако важно проехать как можно больше кругов, а у меня получилось проехать лишь четыре в первой практике из-за поломки. Во второй практике мне было очень легко за рулем машины. Я показал лучшее время круга, но чувствую, что могу проехать еще лучше. Впрочем, уверен, что и «Мерседес», и «Ред Булл» еще не показали своей максимальной скорости, так что не стоит слишком заострять внимание на результатах практики. Лучше подождать до субботы, до квалификации, после которой будет понятно, откуда мы будем стартовать в гонке», — приводит Racefans слова Леклера.

«Гран-при Монако» проходит с 20 по 23 мая.