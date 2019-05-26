Леклер требует от "Феррари" объяснения грубой ошибки в квалификации

Пилот "Феррари" Шарль Леклер посетовал на тактическую ошибку команды в квалификации "Гран-при Монако". Он не смог выйти из первого сегмента, поскольку его не отправили на еще одну быструю попытку, посчитав, что показанного изначально времени хватит для прохода во второй.

– Когда я спросил команду, мне сказали, что все хорошо, что больше выезжать не нужно, – цитирует Sky Sports Леклера. – Я настоял, но не получил четкого ответа. Это трудно понять. У нас было достаточно времени на попытку. Мне нужно объяснение произошедшему. Надеюсь, что в гонке будет дождь, иначе нас ждет мало интересного. Посмотрим, что сможем сделать, но тут тяжело обгонять. Мне придется рисковать.