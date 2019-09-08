Леклер стал победителем «Гран-при Италии», Квят сошел с трассы

Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал победителем «Гран-при Италии». Второе место занял гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Третьим к финишу пришел его партнер по команде Льюис Хэмилтон.

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят сошел с трассы в середине заезда из-за технических неполадок.

Чемпионат мира

14-й этап

«Гран-при Италии»

1. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1:15.26.665

2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — отставание 0.00.835

3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 0.35.199

4. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 0.45.515

5. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 0.58.165

6. Александр Албон (Таиланд, Red Bull Racing) — 0.59.315

7. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1.13.802

8. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) — 1.14.492

9. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг

10. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1 круг

11. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) — 1 круг

12. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1 круг

13. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1 круг

14. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг

15. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

16. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1 круг

17. Роберт Кубица (Польша, Williams) — 2 круга

Не финишировали: Кевин Магнуссен (Дания, Haas), Даниил Квят (Россия, Toro Rosso), Карлос Сайнс (Испания, McLaren).

Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон — 284. 2. Валттери Боттас — 221. 3. Макс Ферстаппен — 185. 4. Шарль Леклер — 182. 5. Себастьян Феттель — 169. 6. Пьер Гасли — 65. 7. Карлос Сайнс — 58. 8. Даниэл Риккьярдо — 34. 9. Александр Албон — 34. 10. Даниил Квят — 33. 11. Кими Райкконен — 31. 12. Нико Хюлькенберг — 31. 13. Серхио Перес — 27. 14. Ландо Норрис — 25. 15. Ленс Стролл — 19. 16. Кевин Магнуссен — 18. 17. Ромен Грожан — 8. 18. Антонио Джовинацци — 3. 19. Роберт Кубица — 1. 20. Джордж Расселл — 0.

Кубок конструкторов: 1. Mercedes — 505. 2. Ferrari — 351. 3. Red Bull Racing — 266. 4. McLaren — 83. 5. Renault — 65. 6. Toro Rosso — 51. 7. Racing Point — 46. 8. Alfa Romeo — 34. 9. Haas — 26. 10. Williams — 1.