Леклер стал победителем «Гран-при Италии»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл 16-й этап чемпионата «Формулы-1» — «Гран-при Италии». Для 26-летнего монегаска это вторая победа в нынешнем сезоне.

Второе место занял гонщик «Макларен» Оскар Пиастри с отставанием в 2,664 секунды. Тройку сильнейших замкнул его партнер по команде Ландо Норрис (+6,153), который в седьмой раз в карьере не смог удержать лидерство, стартовав с поула.

Трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» финишировал шестым (+37,932).

Ферстаппен продолжает лидировать в личном зачете пилотов, набрав 303 очка. Норрис, у которого второе место, сократил отставание от нидерландца до 62 очков. Леклер с 217 очками идет на третьей строчке.