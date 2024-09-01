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Сегодня, 17:20

Леклер стал победителем «Гран-при Италии»

Алина Савинова
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Болид Шарля Леклера.
Фото Reuters

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл 16-й этап чемпионата «Формулы-1» — «Гран-при Италии». Для 26-летнего монегаска это вторая победа в нынешнем сезоне.

Второе место занял гонщик «Макларен» Оскар Пиастри с отставанием в 2,664 секунды. Тройку сильнейших замкнул его партнер по команде Ландо Норрис (+6,153), который в седьмой раз в карьере не смог удержать лидерство, стартовав с поула.

Трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» финишировал шестым (+37,932).

Ферстаппен продолжает лидировать в личном зачете пилотов, набрав 303 очка. Норрис, у которого второе место, сократил отставание от нидерландца до 62 очков. Леклер с 217 очками идет на третьей строчке.

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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