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Сегодня, 13:34

Леклер стал лучшим в первой практике «Гран-при Абу-Даби»

Алина Савинова
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал лидером первой сессии свободных заездов на заключительном этапе «Формулы-1» сезона-2024 в Абу-Даби.

27-летний монегаск проехал лучший круг за 1 минуту 24,321 секунды. Второй результат показал гонщик «Макларен» Ландо Норрис (+0,221 секунды). Третье время у Льюиса Хэмилтона из «Мерседес» (+0,485).

Брат Леклера Артур, который также принял участие в практике за рулем болида «Феррари», расположился на 18-й позиции.

Вторая тренировка «Гран-при Абу-Даби» пройдет позже — в пятницу, в 16.00 по московскому времени.

Формула-1
Ландо Норрис
Льюис Хэмилтон
Шарль Леклер
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