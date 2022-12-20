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Сегодня, 14:40

Леклер считает, что в следующем сезоне «Мерседес» вернется в число лидеров

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что в следующем сезоне в борьбе за победу в чемпионате будут участвовать три команды.

«Думаю, «Мерседес» будет участвовать в борьбе. Другая команда? Я пока не видел ничего, что дало бы повод предположить попадание в топ-3 какой-то другой команды. Но вот «Мерседес» в следующем сезоне определенно вернется в число лидеров, с очень хорошей машиной. Думаю, они поняли, что именно делали не так, а это обычно значит улучшение формы команды. Так что в следующем году, надеюсь, нас ждет борьба за титул с участием трех команд», — приводит слова Леклера Motorsport-total.

Пилоты «Мерседес» Льюис Хэмилтон и Джордж Рассел в прошедшем сезоне «Формулы-1» заняли четвертое и шестое места соответственно. Немецкая команда в Кубке конструкторов стала третьим.

Источник: Motorsport-total
Формула-1
Мерседес
Феррари
Шарль Леклер
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