Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 18:38

Леклер — о шансах победить Ферстаппена на «Гран-при Италии»: «Нет, у меня ни разу не возникало такого ощущения»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что у него не было шансов помешать гонщику «Ред Булл» Максу Фертаппену выиграть «Гран-при Италии» и установить рекорд по числу побед подряд в «Формуле-1».

«Нет. У меня ни разу не возникало такого ощущения. Я не говорю, что это никогда не случится. В какой-то момент их серия прервется, но пока у нас нет машины, на которой мы были бы способны это сделать», — сказал Леклер.

Также он ответил на вопрос, как относится к доминированию «Ред Булл» в «Формуле-1».

«В спорте всегда существует определенное доминирование. Сегодня Макс и «Ред Булл» проделывают фантастическую работу, и неважно — скучно это или нет», — добавил гонщик.

Ферстаппен занял первое место на «Гран-при Италии». Вторым финишировал его партнер по команде Серхио Перес. Тройку лучших замкнул еще один представитель «Феррари» Карлос Сайнс. Леклер стал четвертым.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Сингапуре. Гонка состоится 17 сентября.

Источник: https://racingnews365.nl/leclerc-saai-of-niet-verstappen-verdient-dit
Формула-1
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
0
Читайте также
Комиссия CAS отказала США в присутствии на слушаниях по делу фигуристки Валиевой
Медведев сыграет с Рублевым в четвертьфинале US Open
Блинкен увидел прогресс в раскритикованном западными СМИ контрнаступлении ВСУ
ЦБ временно увеличит ежедневную продажу валюты почти в десять раз
Стала известна причина убийства женщиной своей дочери в Краснодаре
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пилот «Мерседес» Хэмилтон: «Мы просто уже отсчитываем дни до февраля»
Новости
RSS RSS
Все новости