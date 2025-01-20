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Сегодня, 07:45

Леклер считает, что с появлением «Кадиллака» у молодых пилотов стало больше шансов

Камила Абдурахманова
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о новой команде «Формулы-1»— «Кадиллаке».

«Множество молодых гонщиков ждут своего места в «Формуле-1» Это, безусловно, даст больше возможностей очень талантливым молодым гонщикам, которые мечтают попасть в «Ф-1». Так что в этом смысле это хорошо. Зздорово, что на трассе будет еще две машины», — приводит слова Леклера Racingnews365.

«Кадиллак» войдет в состав участников «Формулы-1» с 2026 года и будет представлять компанию General Motors. К 2028 году компания планирует разработать собственный двигатель, с котором команда будет выступать в «Формуле-1».

«Кадиллак» станет 11-й командой «Формулы-1». Число команд в главной гоночной серии увеличится впервые за 10 лет.

Источник: Rasingnews365
Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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