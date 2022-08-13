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Леклер считает, что ФИА должна вернуть бордюры вместо белых линий

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Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что ФИА должна вернуть бордюры вместо белых линий. В сезоне-2022 белые линии определяют границы трассы.

«На мой взгляд, лучше всего вернуть бордюры, потому что это действительно можно прочувствовать и понять, что ты у границы. Иногда в прошлом сезоне мы использовали бордюра в качестве ориентира для того, чтобы определить границы трассы. Это действительно можно ощутить и это помогает быть аккуратнее. С белой линией тяжело, потому что мы можем быть очень близко к ней и не осознавать этого, что усложняет задачу», — приводит слова Леклера GPFans.

В текущем сезоне Леклер занимает второе место в личном зачете пилотов. У гонщика 178 очков.

Источник: https://www.gpfans.com/en/f1-news/89283/charles-leclerc-f1-track-limits/
Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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