Леклер считает, что «Феррари» не сможет подняться выше пятого места в квалификации «Гран-при Испании»
08:38
Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился ожиданиями от квалификации «Гран-при Испании».
«Думаю, лучшее, на что мы сейчас можем надеяться — пятое место, сразу позади обеих машин «Ред Булл» и «Мерседес». Если же нас ждут сюрпризы — всегда пожалуйста, но сейчас главная задача — оказаться за «Ред Булл» и «Мерседес», — приводит F1i слова Леклера.
Квалификация «Гран-при Испании» состоится сегодня, 8 мая. Начало — в 16.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://f1i.com/news/404672-leclerc-credits-step-by-step-approach-for-improvement.html
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