Леклер считает, что «Феррари» не сможет подняться выше пятого места в квалификации «Гран-при Испании»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился ожиданиями от квалификации «Гран-при Испании».

«Думаю, лучшее, на что мы сейчас можем надеяться — пятое место, сразу позади обеих машин «Ред Булл» и «Мерседес». Если же нас ждут сюрпризы — всегда пожалуйста, но сейчас главная задача — оказаться за «Ред Булл» и «Мерседес», — приводит F1i слова Леклера.

Квалификация «Гран-при Испании» состоится сегодня, 8 мая. Начало — в 16.00 (мск).