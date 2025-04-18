Леклер считает, что «Феррари» может совмещать работу над болидами 2025 и 2026 года

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, стоит ли переключаться сейчас на следующий сезон.

«Стоит ли уже сейчас полностью переключаться на 2026 год? Сезон еще не закончен, и «Феррари» не должна опускать руки.

Чтобы говорить об упущенной возможности, она сначала должна быть. А пока мы с самого начала сезона не показываем тот уровень, на который рассчитывали. Но гонок еще много, и сдаваться точно нельзя. Будем сражаться до последнего.

Конечно, если наши шансы на титул в этом сезоне окончательно исчезнут, тогда, возможно, будет логично сосредоточиться на 2026 годе», — заявил Леклер GPblog.

Следующая гонка сезона — «Гран-при Саудовской Аравии» пройдет с 18 по 20 апреля на трассе в Джидде.