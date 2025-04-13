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13 апреля, 10:06

Леклер считает, что «Феррари» будет на равных бороться с «Мерседес» и «Ред Булл» в гонке в Бахрейне

Алина Савинова
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер ответил, на какой результат рассчитывает в гонке на этапе в Бахрейне.

27-летний монегаск занял третье место в квалификации, однако после штрафа гонщика «Мерседес» Джорджа Расселла в одну позицию Леклер переместился на вторую строчку в протоколе. Поул завоевал Оскар Пиастри из «Макларен».

«В «Макларен» отлично контролируют состояние шин, не допуская перегрева. В третьей тренировке у всех возникли сложности, а Оскар словно не обращал на это внимания и проехал отличный круг. Думаю, в гонке все будет примерно так же. Вряд ли мы сможем бросить вызов «Макларен», но будем на равных бороться с «Мерседес» и «Ред Булл». Борьба получится интересной. При такой жаркой погоде особенно важно хорошо стартовать, поскольку свободная трасса перед вами может здорово помочь», — приводит пресс-служба «Ф-1» слова Леклера.

Гонка на «Гран-при Бахрейна» пройдет в воскресенье, 13 апреля. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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