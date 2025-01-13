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Леклер: «Фред способен отстраняться даже после неудачного уикенда»

Камила Абдурахманова
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер рассказал о руководителе команды Фредерике Вассере.

«Фред отлично умеет абстрагироваться в любой ситуации. Это непросто, ведь спорт требует полной отдачи для достижения успеха, и на нас сильно влияет ход событий. Но Фред сохраняет спокойствие, что приносит пользу команде «Феррари». В этом коллективе все наоборот, потому что внутри команды бушуют страсти, эмоции всегда на пределе — как хорошие, так и плохие. Но Фред способен отстраняться даже после неудачного уикенда. Уже через 20 минут после гонки он проводит глубокий анализ, отбросив эмоции, а это важное качество для руководителя команды «Феррари». — приводит слова Леклера New York Times.

Леклер провел 7 сезонов в «Формуле-1» и 6 — в составе «Феррари». Его лучшим результатом было второе место в сезоне-2022.

Источник: New York Times
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