Леклер рассказал о проблемах, с которыми столкнулся во время «Гран-при Саудовской Аравии»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о результатах гонки «Гран-при Саудовской Аравии». Он занял 7-е место.

«Довольны тем, как отыгрались после аварии в пятницу, так что нам жаль, что сегодня мы финишировали лишь на 7-м месте, поскольку у нас был потенциал добиться большего.

На рестарте гонки мы избежали чрезмерных рисков, однако затем случился контакт с болидом Серхио Переса, из-за которого мы потеряли несколько позиций. И нашу гонку испортила проплешина на шине, которую я получил в тот момент.

Нам было сложно заставить шины работать после рестарта, мы столкнулись с несколькими блокировками передних колес. Нашли свой темп ближе к концу гонки, но сегодня был один из тех дней, когда добиться нужного результата нам не позволил целый ряд факторов», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Победителем гонки стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.