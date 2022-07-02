Леклер рассказал о проблемах с двигателем во время первого дня «Гран-при Великобритании»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о проблемах с двигателем во время первого дня «Гран-при Великобритании».

«Пятница получилась для нас непростой. В первой практике нам не удалось получить много информации из-за погоды, мы смогли проехать лишь несколько кругов. Во второй практике у меня возникли небольшие проблемы. Надеюсь, что в субботу все пройдет намного лучше.

Не знаю, что именно попало в эфир из наших переговоров, но у меня были некоторые проблемы с двигателем, из-за которых было сложно управлять машиной. В целом все нормально, дело в настройках, мы постараемся все наладить в субботу», — приводит официальный сайт «Формулы-1» слова Леклера.

Вчера, 1 июня Леклер занял четвертое место в первой свободной практике и показал пятый результат во второй практике.

Сегодня, 2 июня состоится квалификация «Гран-при Великобритании». Начало — в 17.00 (мск).