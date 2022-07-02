Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 11:18

Леклер рассказал о проблемах с двигателем во время первого дня «Гран-при Великобритании»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о проблемах с двигателем во время первого дня «Гран-при Великобритании».

«Пятница получилась для нас непростой. В первой практике нам не удалось получить много информации из-за погоды, мы смогли проехать лишь несколько кругов. Во второй практике у меня возникли небольшие проблемы. Надеюсь, что в субботу все пройдет намного лучше.
Не знаю, что именно попало в эфир из наших переговоров, но у меня были некоторые проблемы с двигателем, из-за которых было сложно управлять машиной. В целом все нормально, дело в настройках, мы постараемся все наладить в субботу», — приводит официальный сайт «Формулы-1» слова Леклера.

Вчера, 1 июня Леклер занял четвертое место в первой свободной практике и показал пятый результат во второй практике.

Сегодня, 2 июня состоится квалификация «Гран-при Великобритании». Начало — в 17.00 (мск).

Источник: https://www.formula1.com/en/latest/article.leclerc-reveals-engine-issues-cost-him-in-fp2-as-sainz-says-he-can-repeat.4ZZplcs9nJWhBrbzlNhbKw.html
Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
0
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые необходимо употреблять в жару
«Я буду в карде Шлеменко - Исмаилов, но карда такого не будет». Иван Штырков — о сорвавшемся бое года и гонораре за голые кулаки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хэмилтон: «Первый день практики на «Гран-при Великобритании» прошел хорошо»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости