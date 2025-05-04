Леклер — о восьмом месте в квалификации: «Машина находилась абсолютно не в рабочем состоянии»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал восьмой результат в квалификации «Гран-при Майами».

«В квалификации произошло что-то странное. По какой-то причине машина находилась абсолютно не в рабочем состоянии. Нам пришлось сильно менять ее по сравнению с первым сегментом, чтобы в третьем оказаться там, где мы хотим. Это очень необычно. У меня ни в какой момент не было хороших ощущений, машина функционировала очень плохо. Это просто расстраивает, когда ты выкладываешься по максимуму и становишься на «Феррари» только восьмым, а впереди нас два «Уильямса». При этом у меня не было никаких ошибок. Мы просто недостаточно быстры. На этой трассе много медленных поворотов, и сейчас в них мы расплачиваемся за проблемы», — цитирует Леклера Sky Sports.

«Гран-при Майами» пройдет 4 мая и начнется в 23:00 мск.