Леклер рассказал, чему он хотел бы научиться у Хэмилтона

Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер оценил первую часть сезона. Также он ответил на вопрос, какие качества он хотел бы взять у действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, выступающего за «Мерседес».

— Какие качества я бы позаимствовал у Хэмилтона? Психологическую устойчивость и стабильность, — цитирует Леклера Autosport. — Способность в любой момент извлекать максимум. Любой профессиональный гонщик может проехать круг быстро, но только чемпион способен прибавить по требованию и держать стабильно высокий темп, когда это необходимо. Мне сложно оценивать самого себя, но, честно говоря, я рад тому, как прошла первая часть сезона. Пока что моя главная слабость — работа с машиной и инженерами, в этом аспекте нужно прибавить.

Шарль Леклер занимает пятое место в чемпионате, имея в активе 132 очка. У лидирующего Льюиса Хэмилтона 250 очков.