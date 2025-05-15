Леклер пропустит медиа-день на этапе в Италии из-за плохого самочувствия

Пилот «Феррари» Шарль Леклер пропустит день общения с прессой на этапе «Гран-при Эмилии-Романьи» из-за плохого самочувствия.

«Шарль чувствует себя не очень хорошо и не приедет на трассу сегодня. Он будет отдыхать и сосредоточится на восстановлении. Мы ожидаем, что он окажется за рулем болида завтра», — говорится в заявлении «Скудерии».

Седьмой этап чемпионата «Формулы-1» сезона-2025 состоится с 16 по 18 мая. Медиа-день запланирован на четверг, 15 мая.

27-летний Леклер занимает пятое место в личном зачете пилотов с 53 очками. Его лучший результат в этом сезоне — 3-я позиция на «Гран-при Саудовской Аравии».