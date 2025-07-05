Леклер прокомментировал темп «Феррари» после двух практик в Сильверстоуне

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о темпе болида после двух практик «Гран-при Великобритании».

«День прошел успешно, в кокпите было комфортно, но машине еще требуется доработка. Кажется, в квалификации мы немного отстаем, однако в гоночном темпе чувствуем себя увереннее. Мне очень нравится эта трасса, и я жду завтрашнего дня с нетерпением», — приводит слова Леклера пресс-служба команды.

В первой тренировочной сессии лучший результат продемонстрировал Льюис Хэмилтон, напарник Леклера. Во второй сессии Леклер стал вторым, а Хэмилтон — третьим.