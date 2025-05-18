Леклер прокомментировал итоги гонки в Имоле

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги «Гран-при Эмилии-Романьи».

«Я неоднократно повторял — в таких гонках нужно следовать зову сердца и показывать характер. Стартовав с 11-й позиции, я просто не мог мириться с ситуацией. Да, мы работали на пределе, возможно, где-то даже за гранью — но иного выбора не было.

Что касается инцидента с Пьером Гасли — это чистая гонка, никаких нарушений с моей стороны. Но эпизод с Алексом Албоном... да, это было действительно на грани», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Леклер финишировал шестым на «Гран-при Эмилии-Романьи».