Леклер призвал «Феррари» работать над стратегией

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал четвертый результат на «Гран-при Мексики». Он стартовал со второй позиции.

— Думаю, что тактика с двумя пит-стопами — не единственная причина, — цитирует Леклера BBC. — Второй отрезок получился не слишком хорошим, стартовый комплект «медиума» работал лучше.

Мы рано провели пит-стоп, чтобы защититься от Албона, понимали, что нам нужны две остановки. Впоследствии все проехали с одной остановкой. Нам нужно работать над гоночным темпом и над стратегией, в этом мы не очень хороши. Мне чаще по радио нужно помогать команде с тактикой, как Себ.

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