Леклер признан лучшим пилотом дня на «Гран-при Великобритании»

Лучшим пилотом дня на «Гран-при Великобритании» стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, сообщает 18 июля официальный Twitter «Формулы-1».

Монегаск занял второе место в гонке. Он лидировал, но за два круга до финиша его обогнал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и вырвал победу. Третьим стал еще один представитель «Мерседеса» Валттери Боттас.

После этой гонки Леклер занимает шестое место в зачете пилотов, имея в активе 80 очков.