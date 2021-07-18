Леклер признан лучшим пилотом дня на «Гран-при Великобритании»
20:52
Лучшим пилотом дня на «Гран-при Великобритании» стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, сообщает 18 июля официальный Twitter «Формулы-1».
#F1DriverOfTheDay— Formula 1 (@F1) July 18, 2021
A superb drive from @Charles_Leclerc ??#BritishGP ?? #F1 pic.twitter.com/hwsvPeF5Rl
Монегаск занял второе место в гонке. Он лидировал, но за два круга до финиша его обогнал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и вырвал победу. Третьим стал еще один представитель «Мерседеса» Валттери Боттас.
После этой гонки Леклер занимает шестое место в зачете пилотов, имея в активе 80 очков.
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