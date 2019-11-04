Леклер признался, что отставание «Феррари» от лидеров стало для него неожиданностью

Пилот «Феррари» Шарль Леклер — о выступлении на «Гран-при США». Он занял четвертое место, уступив победителю Валттери Боттасу из «Мерседеса» 52 секунды. Вторым стал Льюис Хэмилтон, оформивший чемпионский титул. На третьей позиции Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

— Я не ожидал такого отставания от «Мерседеса» и «Ред Булла», — цитирует Леклера Autosport. — Главной проблемой стал темп на первом отрезке. Честно говоря, у меня нет объяснения такому падению скорости. Темп на двух следующих отрезках был неплохим, но все равно мы были не так быстры, как соперники впереди. Мы должны разобраться в причинах, но главная проблема была именно на первом отрезке дистанции.