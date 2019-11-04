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Леклер признался, что отставание «Феррари» от лидеров стало для него неожиданностью

09:09
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер — о выступлении на «Гран-при США». Он занял четвертое место, уступив победителю Валттери Боттасу из «Мерседеса» 52 секунды. Вторым стал Льюис Хэмилтон, оформивший чемпионский титул. На третьей позиции Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

— Я не ожидал такого отставания от «Мерседеса» и «Ред Булла», — цитирует Леклера Autosport. — Главной проблемой стал темп на первом отрезке. Честно говоря, у меня нет объяснения такому падению скорости. Темп на двух следующих отрезках был неплохим, но все равно мы были не так быстры, как соперники впереди. Мы должны разобраться в причинах, но главная проблема была именно на первом отрезке дистанции.

Дополнительная информация

https://autosport.com.ru/f1/59619-sharl-lekler-udivlen-otstavaniyu-ferrari-ot-mercedes-i-red-bull

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