Леклер признался, что ему было трудно научиться работать в топ-команде

Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер рассказал, как он адаптировался в новом коллективе.

- Когда ты выступаешь за "Феррари", ты не только проживаешь свою мечту, но и работаешь на полную катушку, – цитирует Леклера Autosport. – Мне было очень сложно научиться работать в топ-команде, где работает множество людей, особенно после маленьких команд. Пожалуй, это стало моим самым главным вызовом. К счастью, мне очень комфортно в "Феррари", меня отлично здесь приняли, хотя я не сразу разобрался, кто чем занят в команде и как кого зовут.

Леклер занимает пятое место в чемпионате, имея в активе 32 очка.

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