Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Леклер принес извинения за столкновение с Феттелем

17:00
Теги:

Пилот «Феррари» Шарль Леклер принес извинения партнеру по команде Себастьяну Феттелю. После столкновения на первом круге оба пилота были вынуждены досрочно завершить «Гран-при Штирии».

— Я разочарован собой, — написал Леклер в Twitter. — Не могу описать словами, как мне стыдно. Себ не допустил никаких ошибок. Я подвел всю команду после недели упорной работы. Слишком хотел продвинуться повыше на старте. Научусь на этой ошибке.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир