Леклер принес извинения за столкновение с Феттелем

Пилот «Феррари» Шарль Леклер принес извинения партнеру по команде Себастьяну Феттелю. После столкновения на первом круге оба пилота были вынуждены досрочно завершить «Гран-при Штирии».

— Я разочарован собой, — написал Леклер в Twitter. — Не могу описать словами, как мне стыдно. Себ не допустил никаких ошибок. Я подвел всю команду после недели упорной работы. Слишком хотел продвинуться повыше на старте. Научусь на этой ошибке.