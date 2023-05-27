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Сегодня, 21:44

Леклер потеряет три позиции на старте «Гран-при Монако»

Мария Гусева
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер получил трехместный штраф на гонку «Гран-при Монако», сообщается на сайте ФИА.

В финале квалификации Леклер сбросил скорость в тоннеле, помешав быстрому кругу Ландо Норриса. Стюарды сочли его действия потенциально опасными и наказали потерей трех позиций на старте воскресной гонки.

Леклер квалифицировался третьим и начнет заезд шестым. Норрис показал десятый результат.

Гонка «Гран-при Монако» пройдет в воскресенье, 28 мая. Начало — в 16.00 мск.

Формула-1
Ландо Норрис
Шарль Леклер
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