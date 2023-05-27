Леклер потеряет три позиции на старте «Гран-при Монако»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер получил трехместный штраф на гонку «Гран-при Монако», сообщается на сайте ФИА.
В финале квалификации Леклер сбросил скорость в тоннеле, помешав быстрому кругу Ландо Норриса. Стюарды сочли его действия потенциально опасными и наказали потерей трех позиций на старте воскресной гонки.
Леклер квалифицировался третьим и начнет заезд шестым. Норрис показал десятый результат.
Гонка «Гран-при Монако» пройдет в воскресенье, 28 мая. Начало — в 16.00 мск.
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