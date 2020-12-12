Леклер посвятил дизайн шлема на «Гран-при Абу-Даби» Феттелю, который уходит из «Феррари»

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер посвятил дизайн гоночного шлема на «Гран-при Абу-Даби» своему партнеру по команде, Себастьяну Феттелю.

Гонка в ОАЭ станет последней для немца в составе итальянской команды. С сезона-2021 Феттель будет выступать за «Астон Мартин».

Леклер нанес на шлем надпись «Спасибо, Сэб!» на немецком языке, а также добавил на него совместную фотографию с Феттелем.

Заключительный этап сезона-2020 «Формулы-1», «Гран-при Абу-Даби», проходит с 11 по 13 декабря.