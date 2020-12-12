Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Леклер посвятил дизайн шлема на «Гран-при Абу-Даби» Феттелю, который уходит из «Феррари»

08:47
Шлем Шарля Леклера. Фото Twitter
Шлем Шарля Леклера. Фото Twitter
Теги:

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер посвятил дизайн гоночного шлема на «Гран-при Абу-Даби» своему партнеру по команде, Себастьяну Феттелю.

Гонка в ОАЭ станет последней для немца в составе итальянской команды. С сезона-2021 Феттель будет выступать за «Астон Мартин».

Леклер нанес на шлем надпись «Спасибо, Сэб!» на немецком языке, а также добавил на него совместную фотографию с Феттелем.

Заключительный этап сезона-2020 «Формулы-1», «Гран-при Абу-Даби», проходит с 11 по 13 декабря.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир