3 мая, 19:15

Леклер попал в аварию перед началом спринта на «Гран-при Майами», старт гонки отложен из-за дождя

Болид Шарля Леклера эвакуируют с трассы в Майами.
Фото Reuters

Пилот «Феррари» Шарль Леклер попал в аварию перед началом спринта на этапе «Формулы-1» в Майами.

Гонщик не справился с управлением на установочном круге за полчаса до старта гонки и врезался в ограждение. Из-за повреждения подвески монегаск, который должен был стартовать с шестого места, не сможет принять участие в спринте.

Остальные пилоты выехали на прогревочный круг за машиной безопасности, но дирекция гонки решила отложить процедуру старта из-за дождя и проблем с видимостью на трассе.

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода начнет спринт с пит-лейн из-за нарушения режима закрытого парка.

Победителем спринт-квалификации стал гонщик «Мерседес» Андреа Кими Антонелли, вторую строчку занял Оскар Пиастри из «Макларен», на третьем месте — его партнер по команде Ландо Норрис.

Спринт должен был начаться в 19.00 (мск), гонка начнется в 19.28.

Команды «Формулы-1» опасаются резкого роста цен на топливо с 2026 года

Норрис выиграл спринт на «Гран-при Майами», Ферстаппен получил 10-секундный штраф и стал 17-м

Takayama

