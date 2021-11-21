Леклер получит новое шасси перед «Гран-при Катара»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер получит новое шасси перед гонкой «Гран-при Катара».

После квалификации, в которой он занял тринадцатое место, команда нашла трещину в шасси и приняла решение заменить его.

В ФИА сообщили, что Леклер не потеряет позиции на стартовой решетке из-за замены детали. «Феррари» успели завершить необходимые работы в установленное правилами время.

Гонка «Гран-при Катара» состоится в 17:00 по московскому времени.