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Леклер получит новое шасси перед «Гран-при Катара»

16:01
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер получит новое шасси перед гонкой «Гран-при Катара».

После квалификации, в которой он занял тринадцатое место, команда нашла трещину в шасси и приняла решение заменить его.

В ФИА сообщили, что Леклер не потеряет позиции на стартовой решетке из-за замены детали. «Феррари» успели завершить необходимые работы в установленное правилами время.

Гонка «Гран-при Катара» состоится в 17:00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.fia.com/documents/season/season-2021-1108/championships/fia-formula-one-world-championship-14

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Екатерина Савостина все материалы автора
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