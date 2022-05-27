Леклер показал лучший результат по итогам второй практики «Гран-при Монако»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучший результат по итогам второй практики «Гран-при Монако».
Второе время у его напарника Карлоса Сайнса, третье — у пилота «Ред Булл» Серхио Переса.
Отметим, что сессия прерывалась красными флагами из-за пилота «Макларена» Даниэля Риккардо, который на одном из поворотов врезался в барьеры.
Третья практика состоится завтра, 28 мая, в 14:00 по московскому времени. Также в субботу пройдет квалификация «Гран-при Майами». Начало — в 17:00 мск.
Гран-при Монако
2-я практика
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.12,656 (29 кругов)
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,044 (31)
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,379 (30)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,447 (32)
5. Ландо Норрис («Макларен») +0,638 (24)
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,750 (30)
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,980 (31)
8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,256 (30)
9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,403 (31)
10. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,478 (27)
11. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,583 (31)
12. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,611 (28)
13. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,812 (27)
14. Алекс Албон («Уильямс») +1,830 (32)
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,869 (22)
16. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,967 (28)
17. Мик Шумахер («Хаас») +2,238 (32)
18. Эстебан Окон («Альпин») +2,560 (33)
19. Николас Латифи («Уильямс») +3,620 (33)
20. Даниэль Риккардо («Макларен») — не показал времени (2)
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