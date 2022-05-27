Леклер показал лучший результат по итогам второй практики «Гран-при Монако»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучший результат по итогам второй практики «Гран-при Монако».

Второе время у его напарника Карлоса Сайнса, третье — у пилота «Ред Булл» Серхио Переса.

Отметим, что сессия прерывалась красными флагами из-за пилота «Макларена» Даниэля Риккардо, который на одном из поворотов врезался в барьеры.

Третья практика состоится завтра, 28 мая, в 14:00 по московскому времени. Также в субботу пройдет квалификация «Гран-при Майами». Начало — в 17:00 мск.

Гран-при Монако

2-я практика

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.12,656 (29 кругов)

2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,044 (31)

3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,379 (30)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,447 (32)

5. Ландо Норрис («Макларен») +0,638 (24)

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,750 (30)

7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,980 (31)

8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,256 (30)

9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,403 (31)

10. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,478 (27)

11. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,583 (31)

12. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,611 (28)

13. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,812 (27)

14. Алекс Албон («Уильямс») +1,830 (32)

15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,869 (22)

16. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,967 (28)

17. Мик Шумахер («Хаас») +2,238 (32)

18. Эстебан Окон («Альпин») +2,560 (33)

19. Николас Латифи («Уильямс») +3,620 (33)

20. Даниэль Риккардо («Макларен») — не показал времени (2)