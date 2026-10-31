Леклер показал лучшее время во второй практике «Гран-при Мексики»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучший результат во второй части свободных заездов «Гран-при Мексики». 29-летний монегаск преодолел 35 кругов. Его лучшее время — 1 минута 17,827 секунды.

Второе место занял Ландо Норрис из «МакЛарен» (33 круга), уступивший лидеру 0,103 секунды. Третьим стал Джордж Расселл из «Мерседес» (31 круг) с отставанием 0,106 секунды.

В субботу, 31 октября, пройдут 3-я тренировка и квалификация. Гонка запланирована на воскресенье, 1 ноября.