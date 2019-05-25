Леклер показал лучшее время в третьей практике "Гран-при Монако", Квят - седьмой

Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время в третьей практике "Гран-при Монако". Гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас проиграл монегаску всего 0,053 секунды, а замкнул тройку другой представитель "Мерседеса" Льюис Хэмилтон с отставанием в 0,213 секунды.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят показал седьмое время, уступив лидеру 0,929 секунды.