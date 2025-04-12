Леклер: «Макларен» по скорости сейчас на другой планете»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги пятничных свободных заездов перед «Гран-при Бахрейна».

«Макларен» по скорости сейчас на другой планете. И это разочаровывает — но тут уж ничего не поделаешь. Эта ситуация лишь сильнее мотивирует меня постараться как можно быстрее сократить это отставание. Обновления работают, но отрыв, к сожалению, по-прежнему велик. Нам нужно максимально раскрыть потенциал того болида, который у нас есть сейчас», — цитирует Леклера Autosport.

На данный момент первое место в общем зачете пилотов занимает пилот «Макларена» Ландо Норрис с 62 очками. Следом за ним идет Макс Ферстаппен из «Ред Булл» с 61 очком. Третье место занимает Оскар Пиастри, также пилот «Макларена», у него 49 очков.