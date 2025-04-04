Леклер: «Феррари» предстоит сложная борьба с «Маклареном» на «Гран-при Японии»

27-летний пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился ожиданиями от противостояния с «Маклареном» на этапе в Сузуке.

«Нам стоит быть настороже — «Макларен» сейчас выглядит просто невероятно. Но, кажется, у меня появились некоторые мысли, как выжать из машины больше скорости», — приводит слова монегаска Racingnews365.

После двух этапов сезона-2025 лидером чемпионата стал Ландо Норрис («Макларен») с 44 очками. На втором месте — Макс Ферстаппен («Ред Булл», 36 очков). Леклер пока занимает 10-ю строчку (8 очков).