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Сегодня, 18:36

Леклер поделился эмоциями от завоевания поула на «Гран-при Монако»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился эмоциями после победы в квалификации «Гран-при Монако».

«Это особенный момент. Невероятно рад. Уик-энд складывается для нас очень гладко — я знал, что наша машина очень быстра, мне просто нужно было выполнить свою работу.

Все прошло превосходно. Последний круг перед тем, как сессию остановили красными флагами, получился очень хорошим. В любом случае, для нас это ничего не меняет. Ощущения от машины были потрясающими. Здорово, что рядом со мной с первого ряда будет стартовать Карлос», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Напарник Леклера Карлос Сайнс показал второе время. Третье место у Серхио Переса из «Ред Булла».

Гонка «Гран-при Монако» состоится 29 мая. Начало в 16:00 по московскому времени.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/30964/12622962/monaco-grand-prix-follow-live-updates-from-f1s-most-crucial-qualifying-day-of-the-season-with-charles-leclerc-the-favourite
Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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