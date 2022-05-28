Леклер поделился эмоциями от завоевания поула на «Гран-при Монако»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился эмоциями после победы в квалификации «Гран-при Монако».

«Это особенный момент. Невероятно рад. Уик-энд складывается для нас очень гладко — я знал, что наша машина очень быстра, мне просто нужно было выполнить свою работу.

Все прошло превосходно. Последний круг перед тем, как сессию остановили красными флагами, получился очень хорошим. В любом случае, для нас это ничего не меняет. Ощущения от машины были потрясающими. Здорово, что рядом со мной с первого ряда будет стартовать Карлос», — приводит слова Леклера Sky Sports.

Напарник Леклера Карлос Сайнс показал второе время. Третье место у Серхио Переса из «Ред Булла».

Гонка «Гран-при Монако» состоится 29 мая. Начало в 16:00 по московскому времени.