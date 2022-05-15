Леклер отреагировал на то, что разбил болид «Феррари» во время исторического «Гран-при Монако»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал аварию, которая произошла во время исторического «Гран-при Монако».

Он потерял управление в одном из поворотов и ударился об стену задним антикрылом.

«Когда думал, что уже исчерпал весь лимит невезения в Монако, у машины просто отказывают тормоза при прохождении «Раскасса». Притом, что управляешь ты одной из самых легендарных машин «Ф-1» в истории «Феррари», — написал Леклер в соцсетях.

Шарль пилотировал болид «Феррари» 312, на котором за команду выступал Ники Лауда.