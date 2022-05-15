Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 21:22

Леклер отреагировал на то, что разбил болид «Феррари» во время исторического «Гран-при Монако»

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал аварию, которая произошла во время исторического «Гран-при Монако».

Он потерял управление в одном из поворотов и ударился об стену задним антикрылом.

«Когда думал, что уже исчерпал весь лимит невезения в Монако, у машины просто отказывают тормоза при прохождении «Раскасса». Притом, что управляешь ты одной из самых легендарных машин «Ф-1» в истории «Феррари», — написал Леклер в соцсетях.

Шарль пилотировал болид «Феррари» 312, на котором за команду выступал Ники Лауда.

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
1
0
Читайте также
Самая красивая гимнастка СССР спилась и умерла в одиночестве
Ваноли не сдал экзамен. Показательное выступление «Спартака» перед финалом Кубка России и его итоги
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Леклер во время исторического «Гран-при Монако» разбил болид, на котором выступал Лауда
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости