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Сегодня, 10:46

Леклер опроверг слухи о возможном переходе в «Мерседес»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал слухи о возможном переходе в «Мерседес».

«Нет, я хочу стать чемпионом с «Феррари»! Давайте не будем драматизировать. Да, начало сезона выдалось непростым, но я заверяю вас, что никто в нашей команде не собирается опускать руки. Я верю, что мы добьемся успеха», — приводит слова Леклера итальянский журналист Лео Туррини.

После двух этапов 25-летний монегаск занимает восьмую строчку в личном зачете, набрав шесть очков.

В Кубке Конструкторов «Феррари» набрала 26 очков и отстает от «Мерседеса» на 12 очков.

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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