Леклер оценил успехи «Феррари» в первых трех гонках нового сезона

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал свою победу на «Гран-при Австралии».

«На бумаге казалось, что «Ред Булл» будет намного быстрее нас, но мы оказались сильнее, что стало приятным сюрпризом. Прошлый сезон был сложным для «Феррари», но в этом году команда отлично справляется. Мне остается лишь давать обратную связь и говорить, что я хочу от машины. Команда построила отличный и надежный болид с сильным двигателем.

Я очень рад и горд за «Феррари», наши результаты показывают, насколько великой является команда. По результатам двух последних сезонов сложно было представить, что мы окажемся в том положении, в котором находимся сейчас. Нужно продолжать в том же духе. Старт сезона — просто отличный, но сезон длинный», — приводит Sky Sports слова Леклера.

Леклер лидирует в личном зачете «Формулы-1» с 71 очком после трех этапов.