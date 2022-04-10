Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 10:43

Леклер оценил успехи «Феррари» в первых трех гонках нового сезона

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал свою победу на «Гран-при Австралии».

«На бумаге казалось, что «Ред Булл» будет намного быстрее нас, но мы оказались сильнее, что стало приятным сюрпризом. Прошлый сезон был сложным для «Феррари», но в этом году команда отлично справляется. Мне остается лишь давать обратную связь и говорить, что я хочу от машины. Команда построила отличный и надежный болид с сильным двигателем.
Я очень рад и горд за «Феррари», наши результаты показывают, насколько великой является команда. По результатам двух последних сезонов сложно было представить, что мы окажемся в том положении, в котором находимся сейчас. Нужно продолжать в том же духе. Старт сезона — просто отличный, но сезон длинный», — приводит Sky Sports слова Леклера.

Леклер лидирует в личном зачете «Формулы-1» с 71 очком после трех этапов.

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
0
Читайте также
Как достичь нормы в показаниях на тромбоциты? Советы врача
«Вы меня обокрали! Я считаю, что выиграл!» Катастрофа Яна, война Чимаева - что произошло на UFC 273
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хэмилтон объяснил, почему не смог побороться за подиум на «Гран-при Австралии»

Леклер завоевал первый «Большой шлем» в карьере в «Формуле-1»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости